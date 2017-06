Fachhochschule Güstrow : Gäste testen deutsche Normen

vergrößern 1 von 3 Foto: Caroline Weißert 1 von 3





„Un, deux, trois“, drang am Montagmorgen aus der Sporthalle der Güstrower Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege, als die französischen Gaststudenten zum Dreierhopp ansetzten. Sie versuchten sich am Einstellungstest im Fach Sport für die Landespolizei. Neben dem Dreierhopp gehören auch ein 40-Meter-Wendenlauf, eine Kraftübung und ein Konditionstest zu den Disziplinen in MV. „Unser Sporttest ist anspruchsvoller als in vielen anderen Bundesländern“, erklärt Christian Köhn, leitender Sportlehrer an der Güstrower Fachhochschule. Besonders der Konditionstest – eine Mischung aus Ausdauer und Kraft – habe es in sich. „Der ist vergleichbar mit einem 5000-Meter-Lauf“, konstatiert Köhn. Das kann auch die Französin Vanessa Perlo nach dem schweißtreibenden Lauf bestätigen. Mit einer Zeit von 3,48 Minuten landete sie im Mittelfeld.

Auch der französische Sporttest sei anspruchsvoll, fast schon militärisch, weiß Jens Lembke. Seit gut fünf Jahren begleitet er den binationalen Austausch mit den Franzosen. Einmal im Jahr kommen Polizeischüler aus dem südfranzösischen Nîmes nach Güstrow und umgekehrt. „Erstmals organisiert das der Verein GdP-Bildungswerk MV, der sich erst in diesem Jahr gegründet hat und an die Gewerkschaft der Polizei angegliedert ist“, sagt Lembke, der stellvertretender Vorsitzender des Vereins ist. Der Verein der diese Treffen bisher begleitete sei ausgestiegen „und wir wollten diesen Austausch nicht sterben lassen“, macht Lembke, der sich extra für diese Woche Urlaub genommen hat, deutlich.

Nach dem Sporttest lernten die 19 Gastschüler die Struktur der Landespolizei und der Ausbildung in MV kennen. „Die Ausbildung unterscheidet sich insbesondere in der Dauer von unserer. Sie umfasst nur ein Jahr“, berichtet Jens Lembke. Nach den ersten Anschlägen in Paris habe man die Ausbildungsdauer aufgrund des erhöhten Bedarfs kurzzeitig sogar auf ein halbes Jahr reduziert, so Lembke weiter. Auch die Anforderungen seien heruntergeschraubt worden, berichten die mitgereisten französischen Ausbilder. „Es gibt ein Punktesystem von 1 bis 20 Punkten – heute wird man auch mit 8 oder 9 Punkten noch eingestellt. Der Bedarf ist groß – besonders, weil man jahrelang nicht eingestellt hat“, übersetzt Dolmetscher Robert Kluba die Eindrücke der Franzosen, die noch bis Sonnabend in Deutschland bleiben werden. „Für diese Woche sind noch Besuche bei der Bereitschaftspolizei, der Hubschrauberstaffel, der Beweissicherungs- und Festnahmeeinheiten sowie der Polizeiinspektion Rostock und dem Landeskriminalamt geplant“, gibt Jens Lembke einen Ausblick.

von Caroline Weißert

erstellt am 13.Jun.2017 | 05:00 Uhr