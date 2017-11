Güstrow : Gemeinsam aktiv für Familien in Barlachstadt

vergrößern 1 von 2 1 von 2

von Sieglinde Seidel

erstellt am 05.Nov.2017 | 20:45 Uhr

Ein buntes Treiben herrschte gestern in der Sporthalle im Tolstoiweg. Dorthin hatten Arbeiterwohlfahrt (Awo), Deutsches Rotes Kreuz (DRK) und Bilse-Institut Güstrow erstmals zu einem gemeinsamen Familien-Aktionstag eingeladen. Bei Spiel, Spaß und Gesprächen wurde es für Groß und Klein ein unterhaltsamer Nachmittag.

Während am Stand des Bilse-Instituts Frühstücksbretter bemalt werden konnten, ließen sich Kinder am Stand des DRK schminken. Mandalas ausmalen und verschiedene Bewegungsspiele hatten Mitarbeiter der Awo vorbereitet. Dazu kam noch die Wasserbar der Stadtwerke, die für das Durstlöschen zuständig war. „Das ist richtig schön hier“, freute sich Sabine Ochs, die mit ihrer dreijährigen Enkelin Mia Jane gekommen war. Sie wollte immer wieder auf der kleinen Rutsche zeigen was sie kann.

Ob Hüpfburg, kleine Fahrzeuge oder Ring-Weitwurf – die Kinder entdeckten immer wieder etwas, was ihnen Spaß machte. Osama Al Tawil hat einen Baum auf einem Frühstücksbrettchen ausgemalt. Die Bretter sind während eines Berufsorientierungsprojektes im Bilse-Institut entstanden. Ältere Besucher konnten zudem ihr Persönlichkeitsprofil oder ein Bewerbungsfoto erstellen lassen.

Alle drei Organisatoren zeigten sich zufrieden. „Es ist eine gute Stimmung, die Stände sind gut frequentiert und alles wird gut angenommen“, freute sich Andrea Buchholz, Sektionsleiterin im Bilse-Institut. Es habe sich gezeigt, dass so eine gemeinsame Aktion sehr gut funktioniere. „Jeder Träger bringt etwas von seinem Bereich mit ein“, ist sich Ilona Hänsel von der Awo sicher. „Ja, wir haben schon darüber nachgedacht, was man beim nächsten Mal anders machen könnte“, sagte Beate Wüst vom DRK. Das aber werde erst im kommenden Jahr sein.