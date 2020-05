Güstrow : Geschickter Klettermaxe

Waschbär in Güstrow erklimmt Baum.

von svz.de

11. Mai 2020, 05:00 Uhr

Das war gestern Nachmittag im Wohngebiet Magdalenenluster Weg in Güstrow Gesprächsthema und Hingucker: Hoch oben in der Krone, zehn Meter über dem Erdboden, hockte ein Waschbär stundenlang in einem Baum neben dem Regenrückhaltebecken. Das Pelztier gilt als ein guter Kletterer. Also warum nicht auch mal auf einen Baum, und nicht auf den Dachboden eines Hauses… Der Vierbeiner vermag sich sogar an Hauswänden hoch zu hangeln. Im Internet gibt es Geschichten, die dem Waschbär nachsagen, bis zu 18 Metern in die Höhe zu klettern. Bei den neugierigen Magdalenenlustern war gestern aber vor allem eine Frage interessant: Wie kommt der Kerl da wieder herunter? SVZ hat sich kundig gemacht: Um einen Baum mit dem Kopf voraus hinunter zu klettern – allerdings eine ungewöhnliche Fähigkeit für ein Säugetier dieser Größe – verdrehen Waschbären ihre Hinterpfoten, bis diese nach hinten zeigen. Und ab geht es! Wir werden nachschauen, wann der Klettermaxe sich wieder von dannen macht.