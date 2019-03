Lüssow : Getrübte Bauernhofidylle

900 Milchkühe stehen in den Ställen der Agrofarm Lüssow - Aber die Landwirte haben mit dem weiterhin niedrigen Milchpreis zu kämpfen.

von Jens Griesbach

07. März 2019, 12:42 Uhr

Friedlich senken die Kühe ihre Schnauzen in den Futtertrog. Freundlich und neugierig strecken sie dem Betrachter ihre Köpfe entgegen. Die Bauernhofidylle auf der Agrofarm Lüssow könnte nicht perfekter sein. Wenn da nicht das ewige Problem mit der Milch wäre: steigende Produktionskosten bei stagnierenden Preisen. Seit Jahren klagen Milchbauern über zu niedrige Preise für ihr Produkt. "Die Milchpreise sind nicht da, wo sie hingehören", sagt Lars-Peter Loeck. 31,5 Cent Grundpreis bekommt der Vorstandsvorsitzende der Agrofarm aktuell für seinen Liter Milch. "Das ist zu niedrig. Wir wirtschaften gerade nicht kostendeckend. Das wäre erst bei 40 Cent der Fall."

Jens Griesbach

900 Milchkühe stehen in den Ställen der Agrofarm Lüssow. "Damit sind wir heute nur noch ein mittlerer Betrieb", sagt Loeck. Denn die dauerhaft niedrigen Milchpreise - vor allem seit der großen Milchkrise vor zwei Jahren - hätten dazu geführt, dass die Betriebe immer größer würden und die Tiere immer mehr Milch geben müssten, um sich zu rentieren. "Wenn heute ein neuer Kuhstall gebaut wird, geht es ab 1000 Tiere aufwärts. Jeder will vergrößern, wenn er kann", sagt er. Die Kapazitäten zur Erweiterung in der Agrofarm seien jedoch erschöpft. Sonst würde Loeck, gemeinsam mit Vorstandsmitglied Wencke Ladwig von der Agrargenossenschaft, auch diesen Weg gehen. Ein Problem für die Landwirte stellt auch die Preisgestaltung der Molkerein dar. "Jeder Betrieb produziert natürlich, um Gewinn zu machen. Aber wir müssen die Preise nehmen, die uns vorgesetzt werden. Auf die Preisgestaltung haben wir keinen Einfluss."

Steigende Kosten entstehen den Milchviehbetrieben auch dadurch, dass immer höhere Forderungen an das Tierwohl gestellt werden. Aber hier wollen Loeck und Ladwig keine Kompromisse machen. "Wenn sich die Kuh wohl fühlt, gibt sie auch Milch. Nur so kann man Spitzenleistungen erreichen", sagt der Landwirt. Die 900 Milchkühe in Lüssow sind in Laufställen untergebracht. "Wir erfüllen alle gesetzlichen Bedingungen", sagt Loeck. Gute Haltungsbedingungen sind ihm wichtig. "Es handelt sich um Nutztiere. Wir wollen sie für die Nahrungsmittelproduktion nutzen und nicht benutzen."

Zahlen und Fakten Agrofarm Lüssow Die Agrofarm Lüssow wurde 1991 gegründet. Schon immer war die Agrofarm ein Miclhviehbetrieb. 900 Milchkühe stehen in den Ställen zwischen Lüssow und Groß Schwiesow - und noch einmal die gleiche Anzahl Nachzucht. Im vergangenen Jahr wurden hier 8,9 Millionen Kilogramm Milch produziert. Der Landwirtschaftsbetrieb bewirtschaftet 2200 Hektar Ackerland. Hinzu kommen 600 Hektar Grünland. Die Agrofarm hat 50 Angestellte und aktuell sieben Lehrlinge. Seit 1995 wurden insgesamt 170 Azubis in Lüssow ausgebildet. "Ich kenne keinen Landwirtschaftsbetrieb, der so viel ausbildet wie wir", sagt Lars-Peter Loeck stolz. Als Vorstandsvorsitzender ist er der Chef der Agrofarm. Ihm zur Seite steht Vorstandsmitglied Wencke Ladwig.

Trotz der schwierigen Situation auf dem Milchmarkt halten Ladwig und Loeck an ihren Milchkühen fest. "Wir werden weiter in unsere Milchwirtschaft investieren", sagt der Vorstandsvorsitzende. Allerdings sieht er eine große Unsicherheit, was in der nächsten EU-Förderperiode 2021 auf den Betrieb zukommt. "Ich weiß nicht, was sich die EU im Agrarhaushalt ausdenken wird", sagt er. "Speziell, was die Betriebsprämien angeht, ohne die kein Landwirtschaftsbetrieb auskommen kann." Mittelfristig träumen Wencke Ladwig und Lars-Peter Loeck davon, einen neuen Kuhstall sowie ein ein automatisches Melkhaus zu bauen.

Jens Griesbach