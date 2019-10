Güstrow : Gewaltige Musik im Gewandhaus

Sechs Güstrower beim Mitsingkonzert „Leipzig singt“. „Paulus“ unter Leitung von Gregor Meyer.

08. Oktober 2019, 20:00 Uhr

Tosender Applaus zerreißt die kurze Stille nach zwei Stunden gewaltiger wie auch einfühlsamer Musik. Man spürt es: Das Publikum im Leipziger Gewandhaus ist begeistert. Auch die sechs Güstrower Sänger auf der Bühne sind berührt, erfüllt und glücklich. Zwei Stunden haben sie zusammen mit über 550 Männern und Frauen, dem Gewandhauschor sowie 50 Musikern des Gewandhausorchesters am Sonntagabend bewältigt. Intoniert: das Oratorium „Paulus“ von Felix Mendelssohn Bartholdy. Der Anlass: das neunte Mitsingkonzert „Leipzig singt“. Die Chöre, die die Mitglieder der Güstrower Kantorei bereits zum Teil in Rostock und Güstrow gesungen hatten, werden nun noch eine Weile nachklingen und die Begeisterung des Publikums in die Heimatorte der Mitsänger getragen.

Drei Tage lang hatten gemeinsame Proben mit Gregor Meyer, dem Leiter des Gewandhauschores, dem Stück den letzten Schliff für den großen Auftritt in dem traditionsreichen Konzerthaus gegeben. Eine Generalprobe am Sonntagmittag gab auch den Akteuren einen Einblick in die Stimmgewalt der Mitsänger. Die waren aus ganz Deutschland, aus Norwegen oder auch der Schweiz angereist.

Zu den Sängern aus der Barlachstadt gehörte Thomas Müller. Er nahm bereits an sechs vorigen dieser Konzerte in Leipzig teil und hatte diesmal einige Güstrower zum Auftritt motiviert. „Durch die zwei Konzerte in Rostock und Güstrow war ich schon in froher Erwartung auf Leipzig“, sagt Thomas Müller. „Diese Atmosphäre hier mit den vielen Sängern hat mich mitgerissen“, fügt er an.

Katharina Reinke war wie alle anderen Güstrower erstmals bei solch einem Mitsingkonzert dabei. „Es war ein anstrengendes Wochenende, aber es war auch so schön und herzerfrischend, mit Gregor Meyer zu proben, so dass ich es nicht bereut habe, dabei gewesen zu sein“, sagte sie.

Yvette Kulling aus Güstrow war von der sehr guten Organisation dieses großen Musikereignisses begeistert. Die professionelle Probenarbeit sowie die hervorragende Chorleiterarbeit von Gregor Meyer hebt die Musikwissenschaftlerin besonders hervor. „Als Teil des Ganzen hier beizutragen, war grandios“, betont sie.

Gabriele Fischer-Rau fasst ihre Gefühle so zusammen: „Das Schönste war, sich getragen zu fühlen in dieser großen Menge der Stimmen mit den wunderbaren Melodien und auch Texten, so dass es sich ganz leicht sang.“

In einem anschließenden Rahmen konnten die Teilnehmer miteinander oder mit dem Chorleiter ins Gespräch kommen, gemeinsam anstoßen und das Konzert Revue passieren lassen. Da viele der Sänger aus dem westlichen Teil Deutschlands anreisten, ist dieses Mitsingkonzert „Leipzig singt“ 30 Jahre nach den aufregenden Erlebnissen in Leipzig mit Demonstrationen auch als ein Symbol der Einheit zu sehen. Es macht aber auch deutlich, dass Musik mit einer gewissen Leichtigkeit Grenzen überwindet. Hierzu passt auch ein Zitat von Felix Mendelssohn-Bartholdy: „Edles nur künden die Sprache der Töne.“