Bützow : Gottesdienst zum Dienstantritt

von svz.de

08. März 2019, 05:00 Uhr

Am Sonntag wird in der lutherischen Kirchengemeinde Bützow die neue Gemeindesekretärin in ihren Dienst eingeführt. „Für die Bereiche Bützow, Baumgarten und Tarnow ist Susanne Eggers nun erste Ansprechpartnerin für organisatorische Fragen und Anliegen rund um die Kirchengemeinde“, informiert Bützows Pastorin Johanna Levetzow. Der Gottesdienst findet Sonntag, 10 Uhr, im Pfarrhaus, Kirchenstraße 4, statt.