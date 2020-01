Großes Interesse an Barlach

Lesung und neue Sonderbriefmarke zum 150. Geburtstag des Autors und Künstlers

von Frank Liebetanz

03. Januar 2020, 05:00 Uhr

Großer Andrang herrscht im Sonder-Postamt, und immer mehr Klappstühle sind nötig, damit alle Interessierten die nachmittägliche Lesung aus der Autobiografie Ernst Barlachs am Heidberg 15 in Güstrow sitzend verfolgen können: Die Ernst Barlach Stiftung hat gestern den Geburtstag des Ehrenbürgers der Stadt Güstrow gefeiert.

An seinem 150. Geburtstag erschien gestern die neue Sonderbriefmarke der Deutschen Post. Im Atelierhaus der Stiftung haben mehr als 200 Briefmarkenfreunde und Menschen, die sich mit dem Autor und Künstler verbunden fühlen, eine oder mehrere Briefmarken mit dem Wert von 2,70 Euro gekauft, die die Deutsche Post zum Gedenken an den Künstler herausgegeben hat. Die Marke wird unter anderem für den so genannten Maxi-Brief benötigt – bis zu einem Kilogramm Gewicht und bis zu fünf Zentimeter Dicke sind erlaubt.

Um die Verwendung der Marken geht es den meisten Käufern allerdings eher nicht. Thomas Hess, der das Sonder-Postamt gestern für acht Stunden geöffnet hat, verkauft weitaus mehr Schmuck- und Ersttagsblätter sowie Ersttagsbriefe – Sonderveröffentlichungen als Zusatz zur Marke für bis zu 15 Euro. „Das ist hier super: Jeder, der ins Postamt kam, hat auch etwas gekauft. Viele gleich für ihre Freunde mit“, berichtet Hess.

Im Ausstellungsforum zeigen sich Magdalene Schulz-Ohm – sie ist Geschäftsführerin der Ernst Barlach Stiftung Hamburg und Umgebung – und ihr Team vom Andrang bei der Lesung überrascht. Der Eintritt in die Ernst Barlach Museen war an diesem Ehrentag frei, und das galt auch für die Veranstaltung gestern Nachmittag in Güstrow. Um 16 Uhr sollte die Lesung beginnen, doch die rund 50 Klappstühle reichen bei weitem nicht. In den Ausstellungsraum will die Mehrheit der Gäste nicht umziehen. Es wird also „kuschelig“, wie Magdalene Schulze-Ohm die Situation bezeichnet. Rund 100 Gäste finden auf wundersame Weise Platz, wenn auch manche in den Nebenraum ausweichen müssen.

Die kleine Bühne ist in der Tat liebevoll gestaltet, Heike und Ulrich Roesner sitzen in einem Wohnzimmer-Ambiente. Magdalene Schulz-Ohm weist noch auf Notausgänge hin, dann geht es los. Sie erläutert, warum Barlach auf dem Höhepunkt seines Schaffens und zehn Jahre vor seinem Tod seine Autobiografie geschrieben hat: Professor Dr. Holger Helbig zufolge war Barlach immer auf der Suche nach dem Künstlertum. Und in Güstrow habe er seinen Weg gefunden. Holzbildhauer. Deshalb, so sagt Schulz-Ohm gestern weiter, habe er seine Autobiografie mit dem „Schwebenden“ enden lassen. Diesem Zweck, der Schilderung seines Wegs zum wahren Künstler, habe Barlach die Chronologie untergeordnet, meint Ulrich Roesner. Und er erntet den ersten Lacher, als er den Satzbau Barlachs mit dem Thomas Manns vergleicht. Schwere Kost erwartet also die Zuhörer.

Doch die geplante Dreiviertelstunde gerät abwechslungsreich, denn der Diplom-Kulturwissenschaftler und seine Frau, Güstrower Künstlerin und unter anderem für die Stiftung in Güstrow aktiv, findet große Zustimmung beim Publikum. Die beiden stehen jeweils auf, wenn sie vorlesen – der brummende Lautsprecher ist abgeschaltet. Heike Roesner gefällt an der Autobiografie besonders, „dass Barlach sich selbst hinterfragt“. So habe er geurteilt, dass er „nicht einen vernünftigen Akt gemalt habe“.