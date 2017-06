12. Seniorensportspiele MV : Güstrow bereit für großes Sportfest

vergrößern 1 von 1 Foto: LSB MV 1 von 1

„Wir stehen in den Startlöchern. Die Vorbereitungen laufen hervorragend“, sagt Barbara Adrian vom Landessportbund Mecklenburg-Vorpommern. Morgen steigen erstmals in Güstrow die 12. Seniorensportspiele MV mit einem umfangreichen Tagesprogramm auf dem Markt sowie an sämtlichen Sportstätten im gesamten Stadtgebiet. Bis zu 2000 Sportler ab 40 Jahren werden in der Barlachstadt erwartet.

Bereits heute ist Barbara Adrian vor Ort und betreut die Aufbauarbeiten. Neben einer Bühne wird es auf dem Güstrower Markt zahlreiche Mitmachangebote (siehe Programm) sowie Stände von Sportverbänden und -vereinen geben. Der Landessportbund ist mit einem großen Infostand vertreten. „Ab heute machen wir den Marktplatz schick“, verspricht Barbara Adrian. Sie betreut die Seniorensportspiele von Anfang an und hat bereits eine gewisse Routine bei der Organisation. „Eine große Herausforderung ist es immer, 150 große Gymnastikbälle für Drums Alive ranzuschaffen“, verrät sie. „Natürlich sind immer sehr viele Absprachen zu treffen. Aber die Zusammenarbeit mit der Stadt Güstrow klappt wirklich sehr gut.“

An zehn Sportstätten im Stadtgebiet wird morgen Sport getrieben. Vom Markt startet deshalb von 10.30 bis 16 Uhr alle 30 Minuten ein Bus-Shuttle, der alle Sportstätten anfährt, unter anderem die Sport- und Kongresshalle, das Jahn-Stadion, die Sportschule Güstrow und auch die Sporthalle Kessiner Straße. Auf dem Markt geht es um 10 Uhr mit dem Hissen der Flagge der Seniorensportspiele los. Gegen 16.30 Uhr wird die Flagge wieder eingeholt und der Staffelstab an Ribnitz-Damgarten übergeben, wo in zwei Jahren die 13. Seniorensportspiele MV stattfinden.

Programm auf Güstrower Marktplatz :

• 9.30 Uhr Tanzvorführung und Begrüßung sowie Drums Alive

• 10 Uhr Offizielle Eröffnung und Grußwort der Landesregierung

• 10.25 Uhr gemeinsame Erwärmung

• 10.35 Uhr Tagesausblick

• 10.50 Uhr Start Wanderung 301 (14,5 km)

• 11.10 Uhr Start Wanderung 303 (7,5 km); Start Walking/Nordic-Walking 304 (7,5 km)

• 11.15 Uhr Sitzgymnastik

• 11.30 Uhr Seniorengruppentanz

• 12 Uhr Zumba

• 12.30 Uhr Hoop Dance

• 13 Uhr Zumba

• 13.30 Uhr Seniorengruppentanz

• 14 Uhr Hoop Dance

• 14.30 Uhr Mitmachangebote

• 15.30 Uhr Tagesrückblick

• 16.20 Tombola

• 16.25 Uhr Staffelübergabe an Ribnitz-Damgarten und Ende



von Jens Griesbach

erstellt am 23.Jun.2017 | 05:00 Uhr