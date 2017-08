Güstrow : Güstrower Gymnasium heißt Sommer willkommen

vergrößern 1 von 1 Foto: Sina Kowalzik 1 von 1

Am Güstrower John-Brinckman-Gymnasium ist es eine Tradition geworden am vorletzten Schultag das traditionelle Sommerfest zu feiern. Dieses Fest unterscheidet sich jedoch von den vorherigen, welche früher größtenteils sportliche Herausforderungen stellten. Im Sommer 2017 sollte aber das Konzept umgekrempelt werden. Statt der sonst sportlichen Aktivitäten, versuchten die Schüler ihr Glück in Disziplinen, wie Knöpfe annähen oder „Ich packe meinen Koffer“.

Nach kurzer Ansprache gesellten sich die zugeteilten Gruppenführer aus den 11. Klassen zu ihren Schülergruppen. Die Stationen waren im Schulhaus sowie in der Turnhalle aufgebaut. Die Elftklässler organisierten vieles selbst und kümmerten sich so auch um die Dekoration der Klassenräume und den Kuchenbasar. Da das Wetter mitspielte, konnten die teilnehmenden 7., 8. und 9. Klassen die Pausen draußen auf dem Schulhof verbringen, bevor es wieder an die Arbeit ging. „Einige Disziplinen waren ziemlich schwer, obwohl es sich nicht so anhört!“, sind sich die Schüler einig. Dazu sollte die Haushaltsstation „Knöpfe annähen“ und das Spiel „Buchstabieren“ gehören.

Die „Sinne-Station“ und das „Schaubild“ kamen bei den Jungen und Mädchen indes gut an. Die Disziplin der Sinne bestand daraus Lieder nachzusummen, zu hören, zu sehen und Pantomime zu spielen. Beim Thema „Schaubild“ sollte die Klasse ein Gemälde nachstellen.

Gegen 11.45 Uhr trafen alle Klassen für eine Auswertung des vergangenen Schuljahres und die Übergabe diverser Medaillen in der Aula aufeinander. Auch wurde der Schule zum 2. Platz der AOK-Schulmeisterschaft gratuliert und die Zuschauer durften Tanz- und Gesangeinlagen genießen.



von Caroline Weißert

erstellt am 04.Aug.2017 | 12:11 Uhr