von svz.de

12. Juni 2019, 08:09 Uhr

Einen Ausflug in Ludwigslust plant die Wandergruppe Ernst Barlach des SV Einheit Güstrow am Sonnabend, 15. Juni. Treff ist um 6.45 Uhr auf dem Güstrower Bahnhof. Die Lindenstadtwanderung starte in Ludwigslust um 90.15 Uhr am Schlosscafé. Angeboten werden Routen über sieben und 14 Kilometer. Neben den Mitgliedern sind Gäste sehr willkommen.