„Elisa"-Prozess : Haftstrafe für Ani S.?

Vor dem Amtsgericht Güstrow geht heute der Prozess gegen die ehemalige Betreiberin eines Pflegedienstes in Krakow am See zu Ende.

von Caroline Awe

28. August 2019, 14:18 Uhr

Vor dem Amtsgericht Güstrow geht heute der Prozess gegen Ani S., die ehemalige Betreiberin des Pflegedienstes „Elisa" zu Ende. Der 33-Jährigen wird Freiheitsberaubung in zehn Fällen, Misshandlung von Schutzbefohlenen sowie Betrug vorgeworfen. Bis auf einen Misshandlungsfall, sieht die Staatsanwaltschaft die Tatvorwürfe als erwiesen an. Staatsanwältin Susanne Jöns fordert eine Freiheitsstrafe von 2 Jahren und sechs Monaten für die Angeklagte. Die Nebenklage schließt sich dieser juristischen Bewertung an. Rechtanwältin Berit Ambrosius vertritt Hanelore H., die bei den Durchsuchungen im April 2016 völlig dehydriert im Dachgeschoss aufgefunden und von Rettungskräften direkt ins Krankenhaus nach Güstrow gebracht worden war. Verteidiger Ulf Blase bewertet das Ergebnis der Beweisaufnahme indes anders. Betrug und Misshandlung von Schutzbefohlenen schätzt er als nicht erwiesen ein. Für die Freiheitsberaubung in zehn Fällen fordert der Jurist 180 Tagessätze zu je 30 Euro. Das Urteil fällt am Nachmittag.