von Jens Griesbach

05. Dezember 2018, 21:21 Uhr

Der Amtsausschuss Güstrow-Land will bei seiner Sitzung am Mittwoch, dem 12. Dezember, um 19 Uhr im Amtsgebäude in der Haselstraße 4 in Güstrow den Haushalt des Amtes für 2019 beschließen. Zudem gibt es zum Abschluss des Jahres einen Bericht des Amtswehrführers.