B104 : Heute wieder freie Fahrt durch Teterow

von svz.de

30. November 2018, 07:56 Uhr

Aufatmen in der Bergringstadt und für Autofahrer Richtung Osten: Die Bundesstraße 104 durch die Stadt wird heute nach einem dreiviertel Jahr Bauzeit wieder für den Verkehr freigegeben. Vier Wochen früher hätten die Bauarbeiten zur Generalüberholung der Straße nebst Medien abgeschlossen werden können, teilt Landesverkehrsminister Christian Pegel (SPD) mit. Somit könnten auch die Anwohner der Umleitungsstrecke entlang der Landesstraße 20 die Adventszeit wieder deutlich ruhiger genießen.

An dem 280 Meter langen Abschnitt der Teterower Bahnhofstraße war seit DDR-Zeiten nichts mehr grundhaft gemacht worden – und die Fahrbahn in entsprechend schlechtem Zustand. Gegenstand der Baumaßnahme war die komplette Erneuerung von Straße, Geh- und Radwegen. Die Stadt Teterow nutzte die Bauarbeiten, um Bahnhofsvorplatz und Gehsteige neu zu pflastern, Pkw-Stellplätze längs der Straße einzurichten und den Russischen Ehrenfriedhof neu einzufrieden. Parallel zur Straßensanierung hat der Wasser- und Abwasserzweckverband Mecklenburgische Schweiz seine Schmutz-, Regen- und Trinkwasserleitungen in diesem Bereich erneuert. Und die Stadtwerke Teterow verlegten neue Gas- und Stromleitungen – inklusive Leerrohr für den Breitbandausbau – und stellten vier neue Straßenlampen auf. Gut zwei Millionen Euro kostete das Gesamtprojekt, davon trug der Bund mit 700 000 Euro den größten Anteil.