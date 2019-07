Krakow am See : Heute wieder Führung durch Krakow am See

von svz.de

30. Juli 2019, 07:57 Uhr Zur Stadtführung wird heute wieder in die Krakower Altstadt eingeladen. Immer dienstags um 10.30 Uhr noch bis Ende August finden die knapp 90-minütigen Führungen statt. Treff und Anmeldung ist in der Touristinformation Krakow am See.

