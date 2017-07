SVZ-Leserfoto-Aktion : „Ich suche immer den Moment“

vergrößern 1 von 2 Foto: Regina Mai 1 von 2

„Der Abend auf dem Mäckelberg“ hatte Frank Bernstein (60) seinen Vorschlag für ein Motiv im SVZ-Leserkalender 2018 benannt. Mit seinem stimmungsvollen Foto traf er den Nerv der Leser. Die votierten mit großer Mehrheit für die Bank auf dem Mäckelberg in Krakow am See – einer der Lieblingsplätze des Hobbyfotografen.

„Ich versuche immer den Moment zu sehen und ihn festzuhalten“, sagt Frank Bernstein. Stets mit offenen Augen spaziere er durch die Natur, schaue nicht nur auf den Weg, sondern nach links und rechts und auch nach oben. „Das tut auch der Seele gut“, meint der Krakower und lobt die wunderschöne Umgebung seines Wohnortes. Seine Kinder hätten ihn vor vielen Jahren zur Fotografie gebracht. Dabei legt der Krakower keinen Wert auf eine besondere Fotoausrüstung. Begonnen habe er mit einer Kompaktkamera. Auch heute fotografiere er mit dieser Technik, noch öfter aber greife er einfach zum Handy, das er schließlich immer dabei habe. So wie die Sonne sich sehen lässt, ziehe es ihn nach draußen, erzählt der 60-Jährige, der 26 Jahre im Heizungs- und Sanitärbereich selbstständig war und sich jetzt Zeit für die Dinge, die ihm Spaß machen, gönnt.

Frank Bernstein spricht von einem aktiven Ruhestand. Sein größtes Hobby sei die Musik. Selbst brachte er sich jetzt das Spielen auf der Ukulele bei. Gern spiele er Heimatlieder, die seiner Meinung nach zu unrecht in Vergessenheit geraten würden. Er trete schon mal bei Veranstaltungen auf, singe außerdem in einem Chor und engagiert sich als „grüner Herr“ in der Klinik in Plau am See.

So werden Sie Monatssieger:

Wir suchen die besten Hobbyfotografen mit den schönsten Motiven unter dem Motto „Mein Lieblingsplatz“. Ein Jahr lang küren wir jeweils einen Wochensieger und Sie dürfen am Monatsende – im Internet oder telefonisch – entscheiden, wer das schönste Foto des Monats geschossen hat. Aktuell sucht unsere Zeitung die besten Fotos aus dem Monat Juni.

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

• Die Auflösung der Fotos sollte mindestens 300 dpi hoch sein

• Fotos im Querformat

• Fotos nie bearbeiten

• Bildtext mitliefern: was auf dem Foto zu sehen ist, wo fotografiert und warum gerade dieses Motiv gewählt wurde

• Namen, Anschrift und Telefonnummer unbedingt vermerken

• Bilder an guestrow@svz.de, Kennwort: Fotoaktion oder unser Online-Formular nutzen

• jeder Teilnehmer kann nur einmal Monatssieger werden

• Mit der Teilnahme stimmen Sie unseren Nutzungsbedingungen für Fotoaktionen zu, die Sie unter AGB auf svz.de finden oder in der Redaktion einsehen können.

von Regina Mai

erstellt am 07.Jul.2017 | 21:00 Uhr