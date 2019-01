von Jens Griesbach

15. Januar 2019, 07:46 Uhr

Über die Änderungen und Pflichten, die sich aus dem neuen Verpackungsgesetz für die gewerbliche Wirtschaft im Land ergeben, informieren die Industrie- und Handelskammern in MV am Donnerstag bei einer Veranstaltung im Bürgerhaus in Güstrow. Beginn ist um 14 Uhr am Sonnenplatz 1.