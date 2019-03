Güstrow : Infos zur Kulturförderung

von svz.de

01. März 2019, 20:18 Uhr

Sprechtage bietet das Servicecenter Kultur im März und April an. Künstler, Kulturträger und Vereine, die beabsichtigen Kulturförderung des Landes MV zu beantragen, erhalten hier kostenfrei Hilfestellung bei der Antragstellung. Das Servicecenter Kultur ist am Montag, 11. März, von 10 bis 16 Uhr im Kunsthaus in der Baustraße 3-5 in Güstrow. Anmeldung unter Telefon

0381/2035409 oder per E-Mail: info@servicecenter-kultur.de