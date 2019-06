Güstrow : Irischer Abend in Gleviner Straße

von svz.de

20. Juni 2019, 10:00 Uhr

Es wird wieder irisch: Die Güstrower Immobilien- und Gebäudemanagement GmbH lädt morgen ab 19 Uhr auf ihren Hof in der Gleviner Straße 30/Burgstraße zum Irischen Abend ein. Es gastieren die drei Musiker von „Several Gents“ und bringen Irish Folk und Lebensgefühl aus Irland mit. Kristian Eilers, Bernd Motzkus und Frank Winzer haben eine Mischung aus tanzbaren, flotten aber auch ruhigen Songs im Gepäck. Die drei Musiker aus der Prignitz haben Irland mehrfach bereist, so dass viele Anekdoten über Land und Leute gesammelt werden konnten. Karten gibt es im Geschäftshaus der WGG in der Gleviner Straße 30.