Schwaan : Kabarett zum Frauentag

08. März 2019, 05:00 Uhr

„Frauentag tagtäglich“ heißt das Programm, mit dem Michael Ruschke, künstlerischer Leiter des Kabaretts „ROhrSTOCK“, heute solo nach Schwaan kommt. Mit diesem Frauentags-Special will er auf seine ganz speziell Art zum Frauentag gratulieren. Dazu lädt der Schwaaner Kulturförderverein Frauen gern auch mit Partner um 17 Uhr in die Schwaaner Kunstmühle ein. Eintrittskarten gibt es in der Kunstmühle, Telefon 03844/891793.