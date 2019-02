Güstrow : Kinderchor probt neues Musical in Güstrow

von Jens Griesbach

18. Februar 2019, 05:00 Uhr

Der Kinderchor der Güstrower Kantorei beginnt nach den Winterferien mit den Proben für das Singspiel „Die große Flut“, das im Juni gemeinsam mit dem Warnemünder Kinderchor in Lütten Klein und in Güstrow aufgeführt werden soll. Vom 15. bis 17. März ist dafür auch ein Singwochenende in Alt Schwerin geplant. Kinder, die gerne singen und schauspielern, sind eingeladen, einfach mal vorbeikommen, so Martin Ohse von der Kantorei.

„Die Kinder sammeln Erfahrungen beim musikalischen Gestalten und bekommen Kontakt zu anderen. Vor allem bei den Aufführungen entstehen bleibende musikalische Eindrücke“, sagt Ohse. Die Proben finden donnerstags von 16.30 bis 17.15 Uhr im Gemeindehaus Domplatz 6 statt. Weitere Informationen unter 03843/465575.