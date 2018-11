von svz.de

30. November 2018, 07:57 Uhr

Die Christophorus Kirchengemeinde Laage lädt zur „Sternstunde“ in Weitendorf ein. Die Musiker vom Duo Mondclee geben am morgigen Sonnabend ein Konzert in der Dorfkirche in Weitendorf. Die „Sternstunde“ in der Kirche beginnt um 17 Uhr.