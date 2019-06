Güstrow : Kostenlose Schrottaktion

von svz.de

13. Juni 2019, 08:38 Uhr

Die Barlachstadt Güstrow bietet wieder die einzige kostenlose Schrottaktion in diesem Jahr an. Vom 24. Juni bis 15. Juli werden die Container zur Schrottentsorgung wieder an den bekannten Plätzen für einen Tag in der Zeit von 12 Uhr bis zirka 18 Uhr bereitgestellt (siehe Service).

In die Container kann Schrott aller Art, wie Badewannen, Metallrohre, Garten- und Ackergeräte, Metallteile von Autos und Heizungen und ähnliches entsorgt werden. Auch Schrott mit anderem Materialbesatz wird gerne entgegen genommen. Jedoch gehören beispielsweise Reifen und Sperrmüll nicht in die Container.

Sämtlicher Elektroschrott (Waschmaschinen, Kühlschränke, Fernsehgeräte) gehört ebenfalls nicht in die Container. Hier werden über die Wertstoffhöfe des Landkreises beziehungsweise über Veolia in Karow, Telefon 03843/24610, Entsorgungsmöglichkeiten angeboten.

Stellplätze der Container

Klueß, Sandweg, Iglustellplatz, 24. Juni (Mo.)

Lange Stege, gegenüber Nr.40 Gärten, 25. Juni (Di.)

Ulrichplatz, Iglustellplatz, 26. Juni (Mi.)

Schweriner Chaussee, Ecke Wossidlostraße, 27. Juni (Do.)

Schwaaner Straße, Gartenanlage, 28. Juni (Fr.)

Am Suckower Platz, Spielplatz, 1. Juli (Mo.)

Plauer Chaussee, gegenüber der Tankstelle, 2. Juli (Di.)

St.-Jürgens-Weg, Speicher, 3. Juli (Mi.)

Am Werder, Parkplatz Gartenanlage, 4. Juli (Do.)

Goldberger Straße, Parkplatz, 5. Juli (Fr.)

Suckow, Trafo, 8. Juli (Mo.)

Senator-Beyer-Weg, 9. Juli (Di.)

Ziegeleiweg, Parkplatz vor der Gartenanlage, 10. Juli (Mi.)

Sonnenplatz, Garagen, Höhe Nr. 05,11. Juli (Do.)

Spaldingsplatz, Parkplatz, 12. Juli (Fr.)

Neu Strenz, Am Fuchsberg, 15. Juli (Mo.)