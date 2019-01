Güstrow : Kranke Psyche im Trialog

von svz.de

23. Januar 2019, 20:27 Uhr

Zu einem „Trialogischen Gespräch“ mit Martin Jantzen lädt die Kreisvolkshochschule Güstrow am 28. Januar von 17 bis 19.30 Uhr in die John-Brinckman-Straße 4 ein. Thema ist die Eltern-Kind-Beziehung für alle, die Interesse daran haben, psychische Krisen zu verstehen oder besser mit ihnen umzugehen. Dabei geht es um Fragen, wie psychische Erkrankung von den Beteiligten erlebt wird, was die Wünsche und Bedürfnisse eines Menschen in einer psychischen Krise sind und wie besser auf diese eingegangen werden kann. Jeder Teilnehmer entscheidet dabei für sich, ob er über eigene Erfahrungen spricht oder einfach nur zu hören möchte. Zu den Gesprächsrunden eingeladen sind Psychiatrie-Erfahrene, Angehörige, sozial Tätige sowie Interessierte. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Veranstalter ist der Landesverband der Angehörigen und Freunde psychisch Kranker, das Gesundheitsamt des Landkreises Rostock sowie die Diakonie Güstrow.