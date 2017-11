Vorlesetag : Künftige Erzieher lesen vor

vergrößern 1 von 1 Foto: Eckhard Rosentreter 1 von 1

von Eckhard Rosentreter

erstellt am 16.Nov.2017 | 05:00 Uhr

Zum 14. Mal rufen „Die Zeit“, die Stiftung Lesen und die Deutsche-Bahn-Stiftung zur Teilnahme am Vorlesetag auf. Morgen werden wieder bundesweit tausende Menschen, die in ihrer Region einen gewissen Bekanntheitsgrad haben, ehrenamtlich in Kindertagesstätten, in Bibliotheken und weiteren Einrichtungen aus Büchern, Zeitungen oder E-Books Geschichten vorlesen. Ihre Popularität soll helfen, bei Kindern Freude fürs Lesen zu befördern. „Die Lesekompetenz ist für den weiteren Bildungsweg unserer Kinder von größter Bedeutung“, sagt zum Beispiel der Bundestagsabgeordnete Eckhardt Rehberg, der seit Jahren seine aus der Kindheit liebsten Geschichten von „Alfons Zitterbacke“ zum Besten gibt.

Als „Promi“ eher noch nicht so bekannt sind Jessica Dorow aus Sarmstorf, Johannes Wolny aus Baumgarten und Doreen Bockholt aus Broderstorf, Auszubildende der Erzieherklasse an der Beruflichen Schule in Güstrow-Bockhorst. Gemeinsam mit ihren 20 Mitschülern der Abschlussklasse werden sie morgen in Kindereinrichtungen im ganzen Landkreis vorlesen. Die jungen Leute zwischen 20 und 30 nutzen dazu ihren Projekttag im Rahmen des Unterrichtsfachs Kinderliteratur, das am Regionalen Beruflichen Bildungszentrum des Landkreises in Bockhorst „Literacy“ heißt. Jeder durfte sich „seine“ Kita selbst aussuchen, unterstreicht Deutschlehrerin Vivien Betzin. Jede Kita habe schließlich ihr eigenes Konzept, zu dem die persönlichen Intentionen der Schüler passen sollten. Deshalb ist ihr Vorlesetag verbunden mit verschiedenen Lern-, Spiel- und Bewegungsangeboten, die sich rund ums Buch anbieten. Zugleich biete das eine gute Gelegenheit, schon mal einen möglichen Praktikumsplatz zu erschnuppern.

Johannes Wolny: „Die Kinder wachsen heute mit Tablets und so auf, da ,erleben’ sie die virtuelle Welt. Aber mit einem Buch kann man viel tiefer eintauchen, die Phantasie blühen lassen.“ Der 21-Jährige wird morgen in der Kita in seinem Heimatdorf Baumgarten vorlesen.

Dagegen hat sich Jessica Dorow das „Knirpsenland“ in Vietgest ausgesucht. „Gerade kleine Bilderbücher sind für Krippen- und Kindergartenkinder sehr geeignet, die Phantasie anzuregen“, ist die 23-Jährige überzeugt. In der heutigen, digitalisierten Welt könnten Bücher „eine Art Gegenbewegung“ zu Handy, Konsole und Co sein, meint die Sarmstorferin.

Doreen Bockholt kennt eine Studie, derzufolge Eltern ihren Kindern immer weniger vorlesen. „Lesen ist aber ganz wichtig für den Spracherwerb“, sagt die 30-Jährige bestimmt. Zudem biete ein Buch vielfältige Möglichkeiten der Beschäftigung mit dem Kind. „Das Kind kann es, wenn es bei Mama auf dem Schoß sitzt, nacherzählen, nachspielen…“

Die Bücher, die sie morgen mit den Kindern besprechen wollen, hat jeder Schüler ebenfalls selbst ausgewählt. „Und selbstverständlich selbst gelesen und Ideen entwickelt“, betont Jessica Dorow. „Für ein Fingerspiel zum Beispiel, was natürlich mit der Einrichtung abgesprochen wird, damit es in ihr Konzept passt.“ Nicht zuletzt gehe es ja auch um den Umgang mit dem Buch, betont die künftige Erzieherin, dass es „nicht in die Ecke fliegt“.

Politiker lesen vor:

Traditionell agieren bekannte Persönlichkeiten aus dem gesellschaftlichen Leben – Politiker, Behördenleiter, Vereinschefs etc. – am bundesweiten Vorlesetag in Kindereinrichtungen und Bibliotheken als ehrenamtliche Vorleser.

In der Güstrower Uwe-Johnson-Bibliothek haben sich morgen ab 10 Uhr die Güstrower Landtagsabgeordneten Philipp da Cunha (SPD) und Karen Larisch (Die Linke) angekündigt.

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Eckhardt Rehberg liest seit Jahren aus „Alfons Zitterbacke“ vor – aus terminlichen Gründen bereits heute in der Freien Schule in Güstrow.