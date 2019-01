Kulturministerin Birgit Hesse : Kulturkonferenz im Güstrower Kreishaus

von svz.de

09. Januar 2019, 09:37 Uhr

In einem breit angelegten Dialog will Kulturministerin Birgit Hesse (SPD) kulturpolitische Leitlinien für das Land entwickeln. Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur und der Landeskulturrat haben dazu im Zeitraum von Januar bis März vier Regionale Kulturkonferenzen an vier Orten geplant. Am 2. März findet diese Kreiskulturkonferenz im Kreistagssaal im Kreishaus in Güstrow statt. beginn ist 10 Uhr. Eingeladen sind Kulturschaffende, Museumsdirektoren, Vertreter von Vereinen und Verbänden, Experten aus dem Kulturtourismus und der kulturellen Bildung.