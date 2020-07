Güstrow : Kunst ohne Berührungsangst

Robert Günther bietet zu seiner Ausstellung „2fell und gewissheit“ in der Wollhalle in Güstrow Führungen an

von MTru

14. Juli 2020, 15:50 Uhr

Wenn es um Kunst geht, möchte der Holzbildhauer Robert Günther keine Schwellen aufbauen zwischen dem Betrachter und dem Werk. Seine Einleitung zu den Führungen zu seiner Werkschau lautet: „Was ist die Idee hinter der Arbeit?“

Kunst solle sich nicht nur Eingeweihten erschließen, so der Künstler, der 2001 mit dem Bundespreis für Holzbildhauer ausgezeichnet wurde. „Es gibt viele Wege, anzudocken und Fragen an den Künstler zu stellen“, die richteten sich auch an ihn selbst: „Meine Arbeiten sind in der Regel so unvollkommen und reduziert, dass Widersprüche spürbar werden.“ Mit seiner Werkschau möchte Günther einladen, sich wie ein Kind – mit Neugierde und Staunen – der Kunst anzunähern.

Auch der Raum spielt für ihn eine wesentliche Rolle. Die Güstrower Wollhalle sei wie eine Kirche aufgebaut mit Hauptschiff und zwei Nebenschiffen, erklärt der Holzbildhauer. Deswegen habe er Motive auch aus der christlichen Mythologie gewählt wie Adam und Eva oder den Baum der Erkenntnis. „Ich interpretiere den Raum auf andere Weise“, sagt er dazu. Seine eigene Galerie „Kunstplatz“ im uckermärkischen Lychen führt der geborene Thüringer bewusst in einem ehemaligen Supermarkt, mit Automatiktür, „das ist eine Einladung an den Besucher“.

Sein Anliegen sieht Robert Günther darin, seine Arbeit für ein breites Publikum erschließbar zu machen: „Der eine nähert sich über das Sehen, der andere inhaltlich-rational, der dritte vielleicht emotional.“

In seine Ausstellungen baut er gern interaktive Elemente ein. In der Wollhalle können die Besucher an einem Kaleidoskop mit den sich immer wieder neu ergebenden Farb- und Formmosaiken spielen, , die über einen Beamer an die Wand geworfen werden: „Ornamentik hat eine starke Formensprache“ und sei universell. Auf die Führungen in Güstrow und die Interaktion mit den Besuchern freue er sich schon, so der Künstler: „Ich möchte, dass die Besucher auch unterhalten werden.“