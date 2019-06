Güstrow : Landesamt: Direktor geht in Ruhestand

von svz.de

12. Juni 2019, 07:57 Uhr

Anlässlich seines 20-jährigen Bestehens lädt das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie MV (Lung) in Güstrow am 27. Juni um 9.30 Uhr zu einem Festkolloquium ein. Zum Abschluss des Kolloquiums wird Dr. Harald Stegemann, langjähriger Direktor des Lung, in den Ruhestand verabschiedet. Die Veranstaltung findet im Festsaal der Verwaltungsfachhochschule in der Goldberger Straße statt. Landwirtschaftsminister Till Backhaus wird das Kolloquium eröffnen. Anschließend berichten Mitarbeiter in Fachvorträgen über die Arbeit des Landesamtes und die Entwicklung der Umwelt in den vergangenen 20 Jahren.