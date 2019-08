Güstrow : Landesweiter MS-Tag

von svz.de

21. August 2019, 07:33 Uhr

Zum 6. MS-Tag in Mecklenburg-Vorpommern lädt der Landesverband der Deutschen Multiplen Sklerose Gesellschaft am 14. September nach Güstrow ein. Referenten informieren umfangreich über unterschiedliche Aspekte der Erkrankung. Vorträge thematisieren beispielsweise Fragen des Sozialrechts und der Immunstimulation. Workshops befassen sich mit der Sturzprävention und arbeitsrechtlichen Fragen. Die Teilnehmer der Veranstaltung können mit anderen Betroffenen ins Gespräch kommen. Anmeldungen sind bis 6. September unter Telefon 0385/3922022 oder per E-Mail ms@dmsg-mv.de möglich. Veranstaltungsbeginn ist 10.30 Uhr im Güstrower Kurhaus am Inselsee.