Leserfoto-Aktion : Ihre schönsten Lieblingsplätze von April bis Juni

Die letzten drei Monate der Leserfoto-Aktion sind angebrochen: SVZ sucht Ihre Lieblingsplätze in der Region Güstrow, Laage und Krakow am See. Viele Bilder haben uns erreicht, doch nicht jeder kann gewinnen. Wir wollen Ihnen die schönen Fotos aber nicht vorenthalten – hier eine Auswahl der vergangenen drei Monate.

So machen Sie mit:

• Die Auflösung der Fotos sollte mindestens 300 dpi hoch sein – fotografieren höchster Auflösung

• Fotos im Querformat

• Fotos nie bearbeiten

• Bildtext mitliefern: was auf dem Foto zu sehen ist, wo fotografiert und warum gerade dieses Motiv gewählt wurde

• Namen, Anschrift und Telefonnummer unbedingt vermerken

• Bilder an guestrow@svz.de, Kennwort: Fotoaktion oder unser Online-Formular nutzen

• Monatssieger werden vorgestellt

• jeder Teilnehmer kann nur einmal Monatssieger werden

• Mit der Teilnahme stimmen Sie unseren Nutzungsbedingungen für Fotoaktionen zu, die Sie unter AGB auf svz.de finden oder in unserer Redaktion einsehen können.

von Caroline Weißert

erstellt am 06.Jul.2017 | 05:00 Uhr