Monatssieger im Juli : Mit dem Handy tolle Fotos machen

Mit seinem Foto von den Bootshäusern am Güstrower Inselseekanal konnte sich Ingolf Badtke bei der Leserfoto-Aktion im Monat Juli durchsetzten. Der 55-Jährige hat selbst seit 2007 ein Bootshaus auf der gegenüberliegenden Seite – für ihn ein ganz besonderer Ort der Ruhe. „Bei einem guten Buch oder einem Bierchen kann ich hier gut entspannen“, sagt Ingolf Badtke. Für den gebürtigen Güstrower ist sein Bootshaus am Inselseekanal also ein absoluter Lieblingsplatz in der Region und sein Siegerfoto eine Momentaufnahme dieser Idylle.

„Das Bild habe ich mit meinem Handy gemacht. In dem Moment war das Wasser so ruhig und klar, dass sich eine perfekte Spiegelung ergab – das musste ich einfach schnell im Bild festhalten“, erklärt Ingolf Badtke. Natürlich habe er auch eine richtige Kamera, denn die Technik habe ihm schon immer sehr gelegen. „Ich war sogar mal zehn Jahre lang im Amateurfilmklub hier in Güstrow“, verrät der technikaffine Güstrower. Damals habe er viele Filme aufgenommen – im Urlaub oder auf Familienfeiern. „Irgendwann war mir das einfach zu zeitaufwendig und ich habe angefangen mich mehr aufs Fotografieren zu konzentrieren“, sagt Ingolf Badtke.

Besonders Spiegelungen, ungewöhnliche Perspektiven und Lichteffekte faszinieren ihn. „Für solche Besonderheiten habe ich irgendwie ein Auge“, sagt er und fügt hinzu: „Mein Siegerbild könnte man ja auch einfach umdrehen und hätte das gleiche Motiv.“ Das Handy sei für ihn in solchen Momenten einfach eine tolle Alternative. „Das hat man immer dabei und so verpasst man auch kein Motiv“, sagt der aktuelle Monatssieger lächelnd.

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

• Die Auflösung der Fotos sollte mindestens 300 dpi hoch sein – fotografieren Sie in der höchster Auflösung

• Fotos im Querformat

• Fotos nie bearbeiten

• Bildtext mitliefern: was ist auf dem Foto zu sehen, wo wurde das Foto aufgenommen und warum wurde gerade dieses Motiv ausgewählt

• Namen, Anschrift und Telefonnummer bitte unbedingt vermerken

• Bilder an guestrow@svz.de, Kennwort: Fotoaktion oder unser Online-Formular nutzen

• jeder Teilnehmer kann nur einmal Monatssieger werden

• jeder Monatssieger wird vorgestellt

• Mit der Teilnahme stimmen Sie unseren Nutzungsbedingungen für Fotoaktionen zu, die Sie unter AGB auf svz.de finden oder in unserer Redaktion einsehen können.

von Caroline Weißert

erstellt am 05.Aug.2017 | 05:02 Uhr