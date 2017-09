SVZ-Leserfotoaktion : Vorliebe für Sonnenuntergänge

vergrößern 1 von 2 Foto: Regina Mai 1 von 2

von Regina Mai

erstellt am 29.Sep.2017 | 21:00 Uhr

Fritz Bartels (60) aus Laage ist der letzte Monatssieger der Leserfoto-Aktion „Mein Lieblingsplatz“. Mit einer tollen Abendstimmung über den Dächern von Laage schafft er es in den SVZ-Jahreskalender 2018. Fritz Bartels entdeckte schon als Kind seine Lust am Fotografieren und kann es bis heute nicht lassen. Dabei sind Sonnenuntergänge seine Spezialität.

„Wenn meine Frau nach Hause kommt und die Tür hoch zum Boden steht offen, weiß sie schon Bescheid“, erzählt der Laager schmunzelnd. Sonnenuntergänge hätten für ihn etwas Magisches, das allerdings nur zum Tragen kämen, wenn der Himmel bewölkt ist.

Der heute 60-Jährige erinnert sich noch gut daran, bei einem Kinderfasching im Laager Speisegebäude einen Fotoapparat gewonnen zu haben – eine Pouva Start. Zehn oder elf Jahre sei er damals alt gewesen. „Ich habe mir bei meiner Mutter alles abgeguckt. Sie hat leidenschaftlich gern und viel fotografiert“, erzählt Fritz Bartels. Mit einem Freund sei er in Kindertagen stromern gegangen und habe Kühe, Hunde usw. fotografiert. „Dann musste man den Film zum Fotografen bringen und eine Woche auf die Bilder warten, erinnert er sich. Landschaften und Sonnenuntergänge oder -aufgänge waren schon immer dabei. Auch mit Porträts habe er sich versucht. „Aber es erfordert viel Fingerspitzengefühl, um genau den richtigen Moment zu treffen, damit eine natürliche, nicht gestellte Aufnahme dabei herauskommt. Fritz Bartels, der im Laager Rathaus arbeitet, kann auf der Motivsuche entspannen. „Sonst rege ich mich ja auch über das eine oder andere auf. Aber auf Fotopirsch kann ich das alles ausblenden“, sagt er.

SVZ-Fotokalender 2018 sichern

Unter dem Motto „Mein Lieblingsplatz“ kürten SVZ-Leser monatlich die besten Fotos von Hobbyfotografen. Diese Motive aus der Region Güstrow, Krakow am See und Laage sind demnächst in einem exklusiven Kalender zu finden. Der SVZ-Fotokalender 2018 ist ab dem 3. November erhältlich.

