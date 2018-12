Güstrow : Letzter Aufruf zu Sportlerwahl

Barlachstadt ehrt traditionell ihre besten Sportler.

von Eckhard Rosentreter

05. Dezember 2018, 21:00 Uhr

Traditionell zu ihrem Neujahrsempfang ehrt die Barlachstadt Güstrow ihre Sportler des Jahres, so auch am 11. Januar 2019. Wer Vorschläge hat, muss sich allerdings sputen: Morgen ist der letzte Tag zur Einreichung im Rathaus oder per E-Mail an heike.klewinghaus@guestrow.de. Gesucht werden die Favoriten in den Kategorien Einzelsportler, Mannschaften, Trainer im Ehrenamt. Die Vorgeschlagenen müssen in Güstrow wohnen oder ihren Vereinssitz in der Barlachstadt haben. Und sie sollen mindestens Landesmeister geworden sein oder außergewöhnliche Leistungen in regionalen oder überregionalen Wettkämpfen erreicht haben.