Güstrow : Markt mit Herz nur noch heute

Sommergalerie im Derzschen Hof in Güstrow.

04. Juli 2019, 05:00 Uhr

Nur noch bis heute finden Besucher im Derzschen Hof in Güstrow Keramik, Kerzen, Tischdecken und besondere Geschenkideen. Auch der Gemüsemarkt ist noch von 10 Uhr an geöffnet. Caroline Löffler-Käckenmeister (l.) und Hannelore Wehmer zeigen einige der Waren, die in den Güstrower Werkstätten gefertigt werden. Das Motto lautet: „Mit Herz gestaltet“.