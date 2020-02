Mehr als 60 Kilo Drogen in der Garage

von svz.de

13. Februar 2020, 05:00 Uhr

Da Sebastian B. (37) auch am zweiten Verhandlungstag schwieg, setzte die 8. Große Strafkammer des Landgerichts Rostock gestern das Strafverfahren gegen ihn wegen unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in großer Menge mit Zeugenbefragungen fort.

Gehört wurden Ermittler, die am frühen Morgen des 14. August 2019 zeitgleich Haus und Garage der Eltern des Angeklagten durchsucht hatten. Je ein Hundeführer aus Güstrow begleitete die beiden Gruppen. Die eine nahm sich die Garage in Laage vor, die andere das Haus der Eltern des Angeklagten in einem Ortsteil der Gemeinde Wardow, in dem auch Sebastian B. wohnt.

Der verantwortliche Beamte gab gestern zu Protokoll, dass in der hintersten Ecke der Garage große Tüten mit mehr als 60 Kilogramm Drogen – darunter rund vier Kilo Kokain und etwa 55 Kilo Marihuana, – unter einer Umzugsdecke gefunden worden waren. „Diese Menge war für uns überraschend", sagte er. Die Beamten fanden außerdem auf einer Werkbank Utensilien zum Portionieren von Drogen. Spuren wurden gesichert: sowohl die DNA des Angeklagten als auch seines Bruders Marcel – aber auch von zwei weiteren Personen. Sie sind der Polizei inzwischen bekannt. Auch lagen leere Kartons mit den Adressen des Angeklagten und seines Bruders herum. Zu einem in der Garage abgestellten Motorrad besaß Sebastian B. den Schlüssel.

Ein Beamter berichtete gestern über das Durchsuchen des Wohnhauses. Der Suchhund habe im Zimmer des Angeklagte sofort das PC-Regal ins Visier genommen. Sebastian B. habe freiwillig ein Tütchen mit angehaftetem Kokain herausgegeben. Die Ermittler fanden Feinwaage, Eichgewichte, Tüten mit Anhaftungen von Drogen und Handys. Auf dem Dachboden lagen Drogen und eine Tasche mit Ausweispapieren. Auch in den drei Autos von Angehörigen wurden Drogenutensilien gefunden. Sebastian B. wurde am selben Tag festgenommen. Bruder Marcel, gegen den ebenfalls ermittelt wird, befindet sich in der Schweiz.

Der Verteidiger beantragte gestern Aussetzung oder Unterbrechung der Verhandlung, weil er Protokolle von Chats nicht ausreichend habe einsehen können. Das Gericht wies den Antrag zurück. Am 17. Februar wird weiter verhandelt.