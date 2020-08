Laage : Mehr Zeit für Sanierung

Für das Sanierungsgebiet „Ortskern“ wird der Durchführungszeitraum bis zum 31. Dezember 2028 verlängert

von Jens Griesbach

25. August 2020, 05:00 Uhr

Die Stadt Laage hat viel vor: Im Hauptausschuss wurde daher jetzt mehrheitlich dafür gestimmt, für das Sanierungsgebiet „Ortskern“, das um das Scheunenviertel erweitert worden war, den Durchführungszeitraum bis zum 31. Dezember 2028 zu verlängern. Die bisherige Frist bis Jahresende 2021 wäre nicht einzuhalten gewesen.

Das betrifft unter anderem avisierte Projekte wie die Sanierung des ehemaligen Küsterhauses an der Straße des Friedens – ein Einzeldenkmal, das seit Jahren leer steht und als Jugendeinrichtung genutzt werden soll – außerdem Gebäude im Ortskern. „Einige historische Scheunen in der Scheunenstraße wurden früher als Lager genutzt und sollen zu Wohnungen ausgebaut werden“, so Marion Hünecke, Leiterin des Geschäftsbereiches Stadt- und Gemeindeentwicklung Laage. Auf dem Recknitz-Campus fehlen Fachräume, hier soll ein „Haus der musischen Fächer“ bereitgestellt werden; für diesen Neubau wurden Städtebaufördermittel in Aussicht gestellt.