Fotoschau in Güstrow : Mit dem Fahrrad durch Kanada

05. März 2019, 18:54 Uhr

Der Reisejournalist und Buchautor Reinhard Pantke radelte 2018 erneut über 6000 Kilometer quer durch Kanada, das zweitgrößte Land der Erde. Beginn der abenteuerlichen Reise war im Mai in Vancouver an der Westküste von Kanada, Ende September endete die Reise im beginnendem Indian Summer in Halifax an der Ostküste. Bilder dieser Reise kann man am Donnerstag ab 19.30 Uhr im Ernst-Barlach-Theater in Güstrow sehen.