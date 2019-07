Krakow am See : Mit dem Kanu übern See

von svz.de

27. Juli 2019, 05:00 Uhr

Bei einer geführten Paddel-Wanderung kann am Mittwoch, 31. Juli, 10 bis 14 Uhr, der Krakower See erkundet werden. Die Tour führt vom Fischereihof an der Seepromenade an Inseln und Buchten vorbei nach Serrahn zum Eingang des Nebeldurchbruchstales und weiter bis zum Wadehäng. Zu Fuß geht es dann zurück zum Ausgangspunkt. Ausrüstung wie Paddel, Schwimmwesten und Packsäcke sowie eine kurze Einweisung in die richtige Paddeltechnik durch einen geschulten Experten sind inklusive.

Anmeldung bis Dienstag, 17 Uhr, in der Touristinformation, Telefon 038457/22258.