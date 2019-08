Krakow am See : Moorlämpchen-Wanderungen

von Jens Griesbach

08. August 2019, 05:47 Uhr

Ab heute können Gäste und Einheimische wieder die beliebten Moorlämpchen-Abendwanderungen am Rande der Moorgebiete in Krakow am See erleben. Heute geht es um 18.30 Uhr los. Weitere Termine: Donnerstag, 22. August, um 18.30 Uhr und Donnerstag, 5. September, um 18 Uhr. Bei diesen Wanderungen mit einem Naturguide erkunden die Teilnehmer die Schönheit des Rahmannsmoores und erleben Tiere und Natur bei Nacht, im Schein der Taschenlampe. Anschließend kehren sie im Restaurant und Pub „Zur Klause“ ein und erhalten eine kleine Verkostung des Krakower Kräuterlikörs „Moorlämpchen“. Die zirka zweistündige Tour startet bei einer Teilnehmerzahl ab fünf Erwachsene an der Touristinformation, Markt 21, in Krakow am See. Anmeldungen nimmt das Team der Touristinformation bis zum Tag der Veranstaltung bis 17 Uhr entgegen.