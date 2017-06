SVZ-Vereinsserie : MZ-Treffen als Jahreshöhepunkt

vergrößern 1 von 2 Foto: Christian Menzel 1 von 2

Das 17. MZ-Treffen des Motorsportvereins (MSV) Güstrow ist seit gut einer Woche Geschichte. An der Holztheke auf dem Vereinsgelände hängen noch die Preise für Bratwurst und Cola, ansonsten ist alles im und ums Haus wieder tiptop aufgeräumt. „Es ist alles gut gelaufen. Wir hatten 110 Leute bei der Ausfahrt, wovon zirka 50 unser Campingangebot für die drei Tage angenommen haben. Die härtesten Biker haben sogar einen Anfahrtsweg von 500 bis 600 Kilometer in Kauf genommen, um dabei zu sein“, resümiert Vereinschef Volker Klewinghaus. Das typenoffene MZ-Treffen, bei dessen Organisation alle Vereinsmitglieder mit ihren Frauen oder Freundinnen eingebunden sind, ist jedes Jahr der Höhepunkt im Leben der Gemeinschaft. „Und ein finanziell notwendiger“, ergänzt Klewinghaus und verweist auf das Vereinshaus, für das die Kosten für Wasser, Strom und Pacht beglichen werden müssen.



Vom Sonnenplatz ins Industriegelände

Gegründet hat sich der MSV Güstrow vor 25 Jahren. Motorsportler der ehemaligen GST-Clubs Motor-Zentrum und LIW Güstrow hatten dazu Simsons und MZs von der Treuhand erworben und auf dem Sonnenplatz ein Domizil gefunden. „Nach fünf Jahren hat uns die Stadt den auf 20 Jahre ausgelegten Pachtvertrag gekündigt, weil die Entscheidung zum Bau eines Bürgerhauses gefallen war“, erinnert sich Klewinghaus. Der 51-Jährige räumt ein, dass die Verwaltung aber auf der Suche nach einem neuen Quartier, das im alten Lokschuppen im Industriegelände gefunden wurde, behilflich war. In den ersten Jahren organisierten die Vereinsmitglieder Motocross- und Motorrad-Biathlon-Wettkämpfe.

Eine Zäsur brachte das Jahr 2000, als sich die Biker entschieden, von der sportlichen in die touristische Betätigung zu wechseln. „Wir besuchten andere Klubs und lernten unter anderem MZ-Treffen in Rostock und Lübeck kennen“, erzählt der Vereinschef. 2001 veranstaltete der MSV Güstrow sein erstes MZ-Treffen. Und obwohl die legendäre MZ inzwischen anderen Marken gewichen ist, wird auch im Verein die Erinnerung an die Wurzeln wach gehalten. „Nachdem die Simson zu klein wurde, erfuhren wir unsere Freiheit auf zwei Rädern mit der MZ. Wir fuhren wilde Rennen im Motorrad-Mehrkampf, bei der Motorradpatrouille oder im Motorrad-Biathlon. Waren Kaskadeure und stiegen dem W 50-LKW auf das Dach, flogen 20 Meter über die Rampe und machten so manche schöne Tour“, sind Erinnerungen auf der Internetseite des Vereins zu lesen.

Heute zählt der Motorsportverein Güstrow zehn Mitglieder zwischen 35 und 53 Jahren. In der Saison werden gemeinsame Touren unternommen. In der kalten Jahreszeit ist das Vereinshaus Treff für Klönabende. Personelle Verstärkung des Vereins würde sich Klewinghaus wünschen. „Wir müssten sehen, ob die Vorstellungen, die beide Seiten haben, zueinander passen. Aber unsere Tür steht für Interessenten offen“, bestätigt er.