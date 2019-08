Wooster Teerofen : Nachtführung im Naturpark

von svz.de

21. August 2019, 07:34 Uhr

Der bekannteste Meteorstrom sind die Perseiden. Jedes Jahr um den 12. August kreuzt die Erde auf ihrem Weg um die Sonne die Umlaufbahn dieses Stroms. Die Perseiden 2019 haben ihr Maximum bereits erreicht, doch das Schauspiel geht weiter. Auch in den folgenden Tagen bis zum 24. August sind noch Sternschnuppen zu sehen. Aus diesem Anlass lädt der Naturpark Nossentiner/ Schwinzer Heide morgen um 20.30 Uhr zu einer Nachtführung ein. Die Sternenkenner Marco Hempel und Guido Strauss aus Dobbertin werden das Teleskop aufbauen und Wissenswertes zu den Perseiden und anderen Himmelsobjekten vermitteln. Treffpunkt ist der Parkplatz am Dorfende in Wooster Teerofen. Es folgt eine Wanderung zur Füllwiese. Ende ist gegen 22.30 Uhr. Bei bewölktem Himmel gibt es ein Alternativprogramm, bei Regen muss die Veranstaltung ausfallen. Anmeldungen unter 0387387/3900 oder E-Mail info-nsh@lung.mv-regierung.de.