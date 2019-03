Wooster Teerofen : Nachthimmel beobachten

von svz.de

06. März 2019, 21:37 Uhr

Wooster Teerofen, ein kleines Dorf inmitten des Naturparks Nossentiner/Schwinzer Heide, gehört zu den dunkelsten Orten in MV. Die geringe Lichtverschmutzung ist ein Grund dafür, dass man hier den Nachthimmel wunderbar beobachten kann – klares Wetter vorausgesetzt. Am Sonnabend bietet der Naturpark dazu eine Führung: auf einer Wiese bei Wooster Teerofen wird ein Teleskop aufgebaut. Teilnehmer können den Nachthimmel beobachten und etwas über nachtaktive Tiere erfahren. Treffpunkt ist 19 Uhr auf dem Parkplatz in Wooster Teerofen am Dorfende. Für den Weg durch den Wald sollten Taschenlampen mitgebracht werden. Informationen unter 038738/73900.