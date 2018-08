Krakow am See : Neue Ausstellung in alter Synagoge

Holzbildhauerarbeiten von Silke Krempien in Krakow am See zu sehen

von Eckhard Rosentreter

15. August 2018, 12:00 Uhr

Die vierte Ausstellung in diesem Jahr in der ehemaligen Krakower Synagoge zeigt Arbeiten der Holzbildhauermeisterin Silke Krempien. Ein Exemplar allerdings war schon verkauft, bevor die Schau eröffnet wurde. „Beim Aufbau schaute ein Mann herein, wollte eigentlich nach einem Stück Schmuck Ausschau halten – gegangen ist er dann mit einem Bild“, erzählt die 52-jährige Schwerinerin. Vor genau 20 Jahren war sie schon einmal im alten jüdischen Gotteshaus präsent.

Die Episode steht ein bisschen für ihr künstlerisches Credo: „Alles ist in Bewegung.“ Das drückt Krempien auch in ihren Bildern und Plastiken, Grafiken und kleinen Schmuckstücken aus. Der Naturwerkstoff Holz geht ihr dabei, wie man sieht, gut zur Hand. So nimmt die Künstlerin häufig die Maserung des Holzes auf, arbeitet sie als Teil des Bildes heraus. „Ich lasse mich gerne von ihr inspirieren.“ Dabei kann sie auf reichhaltige Berufs- und Lebenserfahrung bauen. In Crivitz geboren, wirkte sie schon als Grundschulkind in Keramikzirkeln mit, in der Röhn schließlich erlernte sie die Holzbildhauerei. Nach fünf Jahren Tätigkeit in der Denkmalpflege in Schwerin machte sie den Meisterabschluss und arbeitet seit 1990 selbstständig. Sie gewann Preise beim Internationalen Bildhauersymposium in Mühlbeck und bei Hamburger Kunst- und Kulturtagen. Als eine besondere Referenz verweist Silke Krempien auf Schnitzelemente am Portal von Schloss Herrenhausen in Hannover. „Als Barack Obama zu Besuch in Hannover war und das Präsidentenpaar sich im Fernsehen vor dem Tor zeigte, da war ich ganz stolz.“

Ihr Material ist Eichenholz

Schnitzarbeiten für Schloss, Schelfkirche oder Schweriner Dom – Kirchen, Schlösser, öffentliche Einrichtungen hat sie mit ausgestaltet, ebenso beherrscht sie die Fertigung kleiner Stücke, einer hölzernen Brosche etwa. Ihr Material ist insbesondere Holz der Eiche, aber ebenso von Linde, Kirsche und Pflaume – oder ein alter Fachwerkbalken, sagt Krempien. Und alles, was die Besucher der Ausstellung sehen, sei in Handarbeit gefertigt. „Nichts mit der Maschine“, betont sie, „nur bei sehr großen Sachen nutze ich auch Motorsäge und Winkelschleifer – ich würde ja sonst Jahre brauchen.“

Zum Abschluss ihrer Arbeiten kommt meistens nur noch ein Oberflächenschutz aus Holzwachs drauf. „Durch die verschiedenen Holzbeizen entstehen die matten Töne, die bei jedem Licht anders erscheinen“, erklärt die Künstlerin. „Immer wieder gehe ich schlauer raus aus unseren Ausstellungen“, gesteht Annerose Wendt vom gastgebenden Kulturverein „Alte Synagoge Krakow am See“.