Gemeinde Gülzow-Prüzen : Neue Dorfstraße für Karcheez

von Jens Griesbach

13. März 2019, 07:03 Uhr

Es handelt sich um das größte Investitionsvorhaben der Gemeinde Gülzow-Prüzen in diesem Jahr: die Kompletterneuerung der Durchgangsstraße im Ortsteil Karcheez. „Hier werden dieses Jahr insgesamt 640 000 Euro investiert“, macht Bürgermeister Karl-Heinz Kissmann die Dimension deutlich. Der Großteil kommt aus Fördermitteln, 80 000 Euro steuert die Gemeinde aus Eigenmitteln bei. Es geht um die Sanierungen des Bülower Wegs sowie der Werderstraße in Karcheez – insgesamt knapp ein Kilometer. „Das ist die Hauptverkehrsader im Dorf“, so Kissmann.

Neue Straßen, neue Gehwege, neues Regenwassernetz sowie eine neue Beleuchtung stehen im Bauplan. Ebenfalls geplant: die Errichtung eines Wendehammers für den Schulbus. „Im Wendehammer wird zudem eine neue Bushaltestelle gebaut“, so der Bürgermeister. Mitte Mai rechnet er mit dem Baubeginn. „Ich setze voll auf eine Sommer-Baustelle“, sagt Kissmann und geht davon aus, dass die Bauarbeiten in Karcheez dieses Jahr zügig abgeschlossen werden können.

Schon jetzt hat die Gemeinde zudem die Sanierungen der Dorfstraße in Wilhelminenhof sowie der Straßen vor der Landesforschungsanstalt in Gülzow in den nächsten Jahren im Blick. „Das wird der nächste Schwerpunkt. Der Baubeginn steht aber noch in den Sternen“, so Kissmann.

Auf der jüngsten Gemeindevertretersitzung wurde der Haushalt 2019 beschlossen. Als weitere Investitionen sind neue Anbaugeräte für die Traktoren des gemeindeeigenen Bauhofs vorgesehen. „23 000 Euro werden investiert, damit wir effizienter arbeiten können“, sagt Kissmann.