Offen Türen in Berufsschule

von Jens Griesbach

15. Januar 2019, 07:46 Uhr

Bewerber für das Schuljahr 2019/20 sind am 19. Januar von 10 bis 12 Uhr zum Tag der offenen Tür am Regionalen Beruflichen Bildungszentrum des Landkreises Rostock (RBB) in Güstrow eingeladen. Der Fokus liegt bei der Vorstellung des Abiturs am Fachgymnasium mit dem Schwerpunkt Sozialpädagogik, den Ausbildungsberufen Erzieher, Heilerziehungspfleger, Sozialassistent und Landwirt mit Fachhochschulreife sowie dem Berufsvorbereitungsjahr. Um 10.15 und 11 Uhr informiert Schulleiterin Regina Hemesath in der Aula in Güstrow-Bockhorst über die Ausbildungsangebote.