Güstrow : Offener Trauerkreis

02. Januar 2019, 21:52 Uhr

Der ambulante Hospizdienst bietet seit vergangenem September einen offenen Trauerkreis an. Menschen können so im Umgang mit ihrer Trauer unterstützt werden. Damit sie ihre Trauer nicht unterdrücken müssen, sondern ausdrücken können, gibt es die Möglichkeit, sich im geschützten Raum der Gruppe auszutauschen. Gemeinsam kann über Ängste, Wut und Ausweglosigkeit gesprochen werden, um Wege aus der Trauer zu finden und das Leben wieder spüren zu können. Vor der Teilnahme am offenen Trauerkreis besteht auch die Möglichkeit eines Einzelgesprächs. Das Angebot ist kostenlos und konfessionsunabhängig. Die nächsten Termine sind der 9. und 23. Januar, der 20. Februar sowie der 6. und 20. März, jeweils um 18 Uhr beim ambulanter Hospizdienst im Haus der Caritas, Schweriner Straße 97 in Güstrow. Den offenen Trauerkreis leitet Gabriele Metasch (Teterower Psychotherapiepraxis, Telefon: 039956/297595), in Zusammenarbeit mit dem ambulanten Hospizdienst „Christophorus“ (Telefon: 03843/721370)