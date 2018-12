Prozess in Rostock : Opfer in Güstrower Wohnung verbrannt: Lebenslange Haft für Mörderin

Gericht spricht 45-Jährige des zweifachen Mordes und schwerer Brandstiftung schuldig.

von Jakob Spalteholz; Joachim Mangler

07. Dezember 2018, 13:48 Uhr

Wegen zweifachen Mordes und schwerer Brandstiftung hat das Landgericht Rostock eine 45 Jahre alte Frau zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Gericht sah es am Freitag als erwiesen an, dass sie Ende März dieses Jahres die Wohnung ihres früheren Lebensgefährten in Güstrow in Brand gesetzt und danach die Wohnungstür von außen abgeschlossen hatte. Den 51 und 48 Jahre alten Opfern blieb laut Staatsanwaltschaft keine Möglichkeit zur Flucht, sie verbrannten bis zur Unkenntlichkeit. Das Gericht folgte mit dem Urteil dem Antrag der Anklagevertretung. Die Angeklagte selbst hatte während des Prozesses die Tat bestritten, die Verteidigung auf Freispruch plädiert.

>> Ein ausführlicher Bericht folgt.