Güstrow : Patchworkdecken für Frühchen

Schüler aus Dettmannsdorf-Kölzow nähten ein Jahr lang – Übergabe gestern in KMG-Klinikum Güstrow.

Jetzt kommt Farbe in die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin. Gestern überreichten Schüler der Evangelischen Schule Dettmannsdorf-Kölzow sechs selbst gefertigte Patchworkdecken an Chefarzt Heiko Fliß. Die Decken sollen künftig auf den vier Inkubatoren der Frühchen liegen und damit die Umgebung abdunkeln.

„Bisher haben wir immer ein einfaches Handtuch darüber gelegt, dafür können wir die schönen bunten Decken nun nehmen“, freut sich Heiko Fliß, Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin. Die Umgebung der Frühchen soll nämlich möglichst der bisherigen im Bauch der Mutter ähneln. Deshalb werden die Inkubatoren gern abgedunkelt. Durchschnittlich 60 bis 70 Frühchen bzw. Neugeborene, die zu klein sind, werden pro Jahr in der Kinderklinik in den Inkubatoren versorgt.

16 Schüler der Klassenstufen sechs bis acht arbeiteten fast ein Jahr lang in der AG „Nähen“ an den Patchworkdecken. Dabei war auch Mark Lehmann. „Ich war selbst ein Frühchen und freue mich, dass wir jetzt diese Decken nähen konnten“, erzählt er. Lehrerin Anne Hamann leitet die AG. „Wir wollten mit unseren Arbeiten nicht nur etwas für uns tun, sondern einen guten Zweck verfolgen. Darum haben wir uns mit dem Krankenhaus in Güstrow in Verbindung gesetzt“, erzählt sie. Einmal pro Woche wurde daran gearbeitet und nun konnte die Decken übergeben werden. Außerdem konnten die Schüler noch einen Einblick in die Arbeit am Klinikum erhalten und bekamen ein Geschenk überreicht. Die bunten Decken sind waschbar – das ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für das KMG-Klinikum, um sie im Klinikalltag nutzen zu können.

Übrigens haben die Schüler schon ihr nächstes Projekt im Visier: Jetzt soll für ein Tierheim genäht werden. Denkbar seien Hundedecken.