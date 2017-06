Güstrow und Afrika : Perspektive im Land für junge Afrikaner

vergrößern 1 von 3 1 von 3





Einige Wochen braucht Monika Thomsen immer, um sich von ihrer jährlichen Reise nach Gambia zu erholen und wieder „in Deutschland anzukommen“. Immer im Frühjahr besucht die Güstrowerin dieses kleine afrikanische Land, bleibt nun, da sie Rentnerin ist, vier Wochen, schaut, wo weitere Hilfe notwendig ist, und freut sich über sichtbare Fortschritte. „Wir haben in den fast 20 Jahren dank zahlreicher Spenden und vielfältiger Unterstützung viel erreicht in unserem Patendorf Labakoreh“, bilanziert die 68-Jährige.

1997 besuchte Monika Thomsen, damals noch in Bützow wohnend, das erste Mal Gambia, eines der ärmsten Länder der Welt. Als Erzieherin interessierte sie sich abseits der Touristenzentren für das Leben der Kinder. Sie sah schnell: Wenn die Kinder Gambias eine Chance im Leben haben sollen, dann vor allem durch eine gute Ausbildung. Wieder nach Deutschland zurückgekehrt, begann sie, Gleichgesinnte für die Idee eines Ausbildungszentrums in Labakoreh zu begeistern. Zunächst gründete sich im Januar 1999 in Bützow eine Interessengemeinschaft, aus der gut ein Jahr später der gemeinnützige Verein Bützower für Gambia hervorging. „Weil unsere Mitglieder inzwischen aus der Region kommen, haben wir schon mal überlegt, den Vereinsnamen zu ändern. Aber wir haben beschlossen, ihn zu behalten und so auf die Anfänge hinzuweisen“, erzählt die Vereinsvorsitzende.

Bereits im Gründungsjahr wurde eine Vorschule für 30 Kinder in Labakoreh errichtet. Es folgten sanitäre Einrichtungen, der Bau eines Brunnens und die Einfriedung des Grundstücks. Jahr für Jahr verwirklichen die Vereinsmitglieder ihre unter dem Motto „Hilfe zur Selbsthilfe“ formulierten Ziele. „Der Bau eines Gesundheitszentrums 2007 war ein weiterer Meilenstein in unserer Arbeit“, erinnert sich Monika Thomsen. Es folgte eine Erweiterung der Schule sowie die Aus- und Weiterbildung der Lehrer. Heute werden 90 Kinder zwischen drei und sieben Jahren in drei Gruppenräumen unterrichtet.

Auch die jüngste Hilfsmaßnahme beginnt Früchte zu tragen. „Im Sommer vorigen Jahres haben wir 18 gespendete Nähmaschinen nach Gambia geschickt und damit eine Nähstube aufgebaut. Seit einem halben Jahr werden sechs Lehrlinge zu Schneidern ausgebildet“, sagt Thomsen. Sie und ihre Vereinsmitglieder sind froh, dass die politischen Unruhen nach den Präsidentenwahlen im letzten Jahr das Nähmaschinenprojekt nicht beeinträchtigt haben. Getreu dem Vereinsmotto soll jeder Teilnehmer nach erfolgreicher Ausbildung eine Nähmaschine als Startkapital erhalten.

Besonders schätzt Monika Thomsen die Übernahme von Patenschaften für Jugendliche des Dorfes. „Dadurch ermöglichen wir ihnen eine gute Ausbildung und eine Perspektive im Land“, versichert die Vereinsvorsitzende. Mit Sorge registriert sie, dass gerade junge Menschen Gambia verlassen; allein im vergangenen Jahr floh eine fünfstellige Zahl übers Mittelmeer nach Italien.

Um die Mittel für ihre Entwicklungshilfe zusammen zu bekommen, sind die Mitglieder sehr einfallsreich. Auf Messen – gerade erst wieder auf der Ehrenamtsmesse – und zahlreichen Veranstaltungen stellen sie ihre Arbeit in Gambia vor. Sie gewinnen Unternehmen für ihre gute Sache, sammeln Spenden und freuen sich über die Aufnahme von persönlichen Patenschaften. Einmal im Monat stellt Monika Thomsen beispielsweise in der Reha-Klinik „Garder See“ in Afrika gefertigten Schmuck, Schnitzereien und Tücher aus und gibt sie gegen eine Spende ab. Dabei hilft ihr die 86-jährige Sigrid Naujock, die Monat für Monat Wolle kauft und daraus Baby- und Puppensachen, Topflappen, Dreieckstücher und vieles andere für den Basar häkelt oder strickt. „Die Spenden, die wir dort bekommen, gehen eins zu eins nach Gambia“, versichert Monika Thomsen. Auf der Internetseite des Vereins sind Möglichkeiten aufgeführt, wie man den Kindern von Labakoreh helfen kann. „Auch mit noch so kleinen Spenden kann man ein Stück Entwicklungshilfe leisten“, sagt die Vereinschefin.