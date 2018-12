Essen und Trinken : Plattdeutscher Genuss in Wollhalle

Am Sonnabend findet um 15 Uhr zum dritten Mal die Weihnachtliche Genusslesung in der Güstrower Wollhalle statt.

von Jens Griesbach

05. Dezember 2018, 21:16 Uhr

Die Veranstaltungen im Rahmen des Projekts „Genüssliches Güstrow“ neigen sich dem Ende entgegen. Nach dem erfolgreichen 4. Regionalen Genussmarkt, auf dem sich Mitte November zahlreiche regionale Erzeuger mit ihren vielfältigen Produkten präsentierten, folgt nun die letzte genüssliche Veranstaltung in diesem Jahr. Am Sonnabend findet um 15 Uhr zum dritten Mal die Weihnachtliche Genusslesung in der Güstrower Wollhalle statt. Unter dem Titel „Päpernœt und Marzipan“ laden Behrend Böckmann und die Güstrower Plattsnacker ein, plattdeutschen Geschichten und Gedichten zu lauschen. Es gibt Weihnachtsgebäck sowie ein Musikprogramm.