Güstrow : Privat verbraucht wenig Strom

30. Juli 2019, 07:58 Uhr

Die Rostocker verbrauchen mit 1543 Kilowattstunden (kWh) Strom im Vergleich der Landkreise und kreisfreien Städte in Mecklenburg-Vorpommern mit Abstand am wenigsten Energie pro Jahr. Das zeigt der aktuelle Eon-Energie-Report, dem die Auswertung der Stromverbräuche von Privathaushalten für das Ver-brauchsjahr 2018/19 zugrunde liegt. Ein deutlicher Unterschied wird vor allem zwischen Haushalten innerhalb der Stadt und dem Landkreis Rostock sichtbar, die mit 2209 kWh knapp 700 Kilowattstunden mehr benötigen. Ebenfalls sparsam sind die Haushalte in Vorpommern-Rügen (2059 kWh) und Vorpommern-Greifswald (2116 kWh). Den höchsten Durchschnittsverbrauch in der Region haben Haushalte im Landkreisen Ludwigslust-Parchim (2778 kWh). Zum Vergleich: Der durchschnittliche Stromverbrauch in Mecklenburg-Vorpommern liegt bei 2114 kWh.